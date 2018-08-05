Gündem Özeti / 5 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- ÖSYM tarafından düzenlenen 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi yapılacak.

(10.00)

SPOR

1- TFF Süper Kupa maçında geçen sezonun Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Konya/20.45)

2- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı Çekya Grand Prix'si koşulacak.

(Brno/15.00)

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