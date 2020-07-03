GÜNDEM ÖZETİ / 4 Temmuz 2020 6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valilik, belediye ve AK Parti il başkanlığını ziyaret edecek, devam eden proje alanlarında incelemede bulunacak, il değerlendirme toplantısına katılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valilik, belediye ve AK Parti il başkanlığını ziyaret edecek, devam eden proje alanlarında incelemede bulunacak, il değerlendirme toplantısına katılacak.

(Yalova/10.30-17.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya Hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamaya ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Sakarya)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 30. haftaya BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir, Fenerbahçe-Göztepe maçlarıyla devam edilecek.

(Malatya/Ankara/18.30/Antalya/İstanbul/21.00)

2- TFF 1. Lig'de 32. hafta, Ekol Göz Menemenspor-Adanaspor, Bursaspor-Altınordu karşılaşmalarıyla başlayacak.

(İzmir/Bursa/20.00)

3- At yarışlarında TBMM Kupası Koşusu, Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda yapılacak.

(Ankara/17.00)

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Kaynak: AA