Gündem Özeti / 4 Temmuz 2017
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Başbakan Binali Yıldırım, TEM Kurtköy bağlantı yolu gişe sahasındaki Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolunun açılış törenine katılacak.
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Başbakan Binali Yıldırım, TEM Kurtköy bağlantı yolu gişe sahasındaki Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolunun açılış törenine katılacak.
(İstanbul/11.30)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne, Arasta Park mevkisinden devam edecek.
(Kocaeli/09.00)
3- Anadolu Ajansının (AA) yeni hizmeti "AA Spor Masası" toplantıları, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın konuk olacağı ilk programla başlayacak.
(Ankara/11.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Akarçay, Batı Karadeniz ve Yeşilırmak Havzaları AB Projesi" açılış toplantısına katılacak.
(Ankara/09.30)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenleyecekleri anma programlarına ilişkin partisinin genel merkezinde basın toplantısı yapacak.
(Ankara/10.30)
EKONOMİ
1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Dünya Kooperatifler Günü etkinliğine katılacak.
(Ankara/14.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Kıbrıs Konferansı, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lideri Nikos Anastasiadis'in katılımıyla 7. gününde İsviçre'de devam edecek.
Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyet temsil ediyor.
(Crans-Montana)
2- Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye konulu 5. toplantının ilk gününde ikili ve üçlü görüşmeler yapılacak.
(Astana)
3- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul)
4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
6- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.
(Riyad)
GÜNCEL
1- Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin (KEİPA) 49. Genel Kurulu, TBMM ev sahipliğinde İstanbul'da başlayacak.
(İstanbul)
SPOR
1- UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu rövanş maçları yapılacak.
2- Avrupa 17 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası Finalleri Konya'da sürüyor.
Türkiye, 1. Grup'taki ikinci maçında Hollanda ile karşılaşacak.
(Konya/19.00)
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