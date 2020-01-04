GÜNDEM ÖZETİ / 4 Ocak 2020

04.01.2020 00:02 | Son Güncelleme: 04.01.2020 00:02

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kadın Muhtarlarımızı Dinliyoruz" programının açılışında konuşacak.

(İstanbul/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "105. Yılında Sarıkamış Şehitlerini Anma Programları" kapsamında Kardan Heykeller Sergisi'nin açılışına katılacak. Bakanlar, meşaleli kayak ve lazer gösterisinin ardından Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'nda bulunacak.

(Kars/15.00/18.30)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, valilik ve belediye ziyaretinde bulunacak, Sanayici ve İş İnsanları ile İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Afyonkarahisar/9.30/10.15/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Bağdat/Tahran/Ankara/Washington)

2- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar izleniyor.

(Trablus)

3- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

4- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki hükümet karşıtı protestolar izleniyor.

(Hong Kong)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi başlayacak.

2- Süper Lig kulüplerinin transfer çalışmaları ve ikinci yarı hazırlıkları izleniyor.

3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta Galatasaray Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol, Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom, OGM Ormanspor-Beşiktaş Sompo Sigorta, TOFAŞ-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/15.15/17.30/Ankara/17.30/Bursa/20.00)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13. haftaya Galatasaray-OGM Ormanspor, Çankaya Üniversitesi-Bellona Kayseri Basketbol, Birevim Elazığ İl Özel İdare-Fenerbahçe Öznur Kablo müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/Ankara/13.30/Elazığ/14.00)

5- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası A Grubu ilk hafta maçında Macaristan temsilcisi Schaeffler'i konuk edecek.

(Kastamonu/15.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA