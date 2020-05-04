GÜNDEM ÖZETİ / 4 Mayıs 2020
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GÜNDEM ÖZETİ / 4 Mayıs 2020

GÜNDEM ÖZETİ / 4 Mayıs 2020
04.05.2020 00:02 | Son Güncelleme: 04.05.2020 00:02

6 Nisan 1920EKONOMİ1- TÜİK, nisan ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- TÜİK, nisan ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 13 ay vadeli kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak.

(Ankara)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

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Kaynak: AA

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