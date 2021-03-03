GÜNDEM ÖZETİ / 4 Mart 2021
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

GÜNDEM ÖZETİ / 4 Mart 2021

03.03.2021 23:59 | Son Güncelleme: 04.03.2021 00:03
GÜNDEM ÖZETİ / 4 Mart 2021

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Lübliyana Büyükelçisi Aylin Taşhan ile Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ı ayrı ayrı kabul edecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Lübliyana Büyükelçisi Aylin Taşhan ile Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ı ayrı ayrı kabul edecek.

(TBMM/13.30/15.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KADEM tarafından düzenlenen "7. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi"ne ve "Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi"ne çevrim içi bağlantılarla katılacak.

(Ankara/09.00/09.45)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sheraton Otel'de düzenlenecek "Ata Mirası Kültür Atlası Anadolu Masalları ve Dede Korkut Hikayeleri Tanıtım Programı"na iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

3- TBMM Genel Kurulunda, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistikleri ile şubat ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmesine ilişkin haklarında dava açılan 26 sanığın yargılanmasına, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 28. hafta Aytemiz Alanyaspor-Göztepe, Kasımpaşa-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Antalya/16.00/İstanbul/16.00/19.00)

2- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 26. hafta maçları yapılacak; Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 24. hafta karşılaşmaları oynanacak.

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes, Rusya'nın CSKA Moskova takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

4- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında VakıfBank, Polonya'nın Grupa Azoty Chemik ekibini, Eczacıbaşı VitrA da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda İtalya'nın Unet e-work UYBA takımını ağırlayacak.

(İstanbul/17.00/19.30)

5- Voleybolda 2021 CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. tur ikinci maçında Türkiye, ev sahibi Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.

(Vrnjacka Banja/20.30)

6- Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley B Grubu'nda ertelenen Bursa Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne, C Grubu'nda ertelenen Sorgun Belediyespor-Haliliye Belediyespor maçları oynanacak.

(Bursa/Ankara/14.00)

7- 2021 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, Polonya'da başlayacak; milli sporculardan Emel Dereli, gülle atma elemesinde mücadele edecek.

(Torun/21.15)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Pervin Buldan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Necmettin Erbakan
Magazin Cansu Dere Aleyna Tilki Türkan Şoray Müslüm Gürses
Spor Mustafa Er Caner Erkin Ersun Yanal Mesut Bakkal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: GÜNDEM ÖZETİ / 4 Mart 2021 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 00:20:28. #1.16#
title