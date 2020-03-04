GÜNDEM ÖZETİ / 4 Mart 2020

04.03.2020 00:02 | Son Güncelleme: 04.03.2020 00:02

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kamboçya'nın Müslümanlardan Sorumlu Kıdemli Bakanı Othsman Hassan ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

(TBMM/15.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile AB Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic'i kabul edecek.

(Ankara/09.30)

3- AK Parti TBMM Grup toplantısı yapılacak.

(TBMM/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- TÜİK, ocak ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'ni paylaşacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

2- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

3- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- İdlib'deki hain saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Hatay)

2- Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne sınır hattında ve Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor.

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

4- Elazığ ile Van'ın Başkale ilçesindeki depremlerin ardından yürütülen çalışmalar izleniyor

(Elazığ/Van)

5- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.30)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, İsrail temsilcisi Maccabi FOX ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe Beko ise Sırbistan ekibi Kızılyıldız mts'yi konuk edecek.

(Tel Aviv/22.15/İstanbul/20.45)

3- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası Top 16 turu 6. ve son haftasında H Grubu'nda TOFAŞ, Andorra ekibi Morabanc Andorra'yı konuk edecek.

(Bursa/20.00)

4- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında iki Türk takımı Türk Telekom ile Beşiktaş Sompo Sigorta karşı karşıya gelecek.

(Ankara/20.00)

5- Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçlarında Bahçeşehir Koleji, Letonya temsilcisi Ventspils'i ağırlayacak. Pınar Karşıyaka ise Ukrayna ekibi Kiev Basket'e konuk olacak.

(İstanbul/17.00/Kiev/20.30)

6- Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası karşılaşmaları Adana'da sürüyor.

Adana Atatürk Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonun ikinci gününde çeyrek final müsabakalarında Galatasaray ile İzmit Belediyespor, OGM Ormanspor ile Beşiktaş TRC İnşaat karşı karşıya gelecek.

(Adana/17.30/20.30)

7- Voleybolda Erkekler CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında iki Türk takımı Arkas Spor ile Galatasaray HDI Sigorta karşılaşacak.

(İzmir/19.00)

8- Voleybolda Erkekler Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Spor Toto, Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Karlovy Vary/20.00)

9- Voleybolda Kadınlar Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Türk Hava Yolları, Avusturya ekibi ASKÖ Linz-Steg'i konuk edecek.

(İstanbul/18.00)

10- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Nilüfer Belediyespor ile Beykoz Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Bursa/17.00)

11- Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Yalıkavakspor ile Yenimahalle Belediyespor karşılaşacak.

(Muğla/16.00)

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Kaynak: AA