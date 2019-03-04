Gündem Özeti / 4 Mart 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iş insanları, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları temsilcileriyle bir araya gelecek, Sancaktepe'de halk buluşmasına katılacak.

(İstanbul/11.00/18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, valilik, belediye, adliye ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak, "Gençler Soruyor" programına iştirak edecek, Yunus Emre Mahallesi seçim irtibat bürosu açılışını yapacak.

(Sivas/10.00-17.30)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Sosyal Konut Alanı Protokol Töreni'ne iştirak edecek, Sarayönü Belediye Hizmet Binası açılışına, Kadınhanı Şehir Konağı açılışına, Ilgın temel atma ve toplu açılış törenlerine katılacak, Akşehir'de gerçekleştirilecek mitingde konuşacak ve SKM açılışı yapacak, Akşehir'de esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Konya/10.00-17.30)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri Uğur Mumcu Meydanı, Zeytinburnu İstasyon Meydanı ve Sarıyer Ayazağa Meydanı'nda miting düzenleyecek.

(İstanbul/14.30/16.30/18.30)

4- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek.

(Antalya/10.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Mecitözü İlçesi Seçim Bürosu'nu, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, AK Parti Dodurga İlçesi Seçim Bürosu'nu ve Dodurga İlçesi Türkiye Kömür İşletmeleri Alpagut Linyit İşletmesini ziyaret edecek, AK Parti Çorum Merkez İlçe Seçim Bürosu açılış törenine katılacak.

(Çorum/14.00-18.30)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aydın Ticaret Borsasında sanayicilerle istişare toplantısında bir araya gelecek, Çine esnafını ziyaret edecek, Hak-İş Cumhur İttifakı'na Destek Programı'na ve AK Parti Aydın İl Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Aydın/11.00-19.00)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Nevşehir'de Doğa Tohumculuk Deposu ve Fabrikası ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Hacıbektaş Veli Üniversitesi'nde "Geniş Katılımlı Sektör Değerlendirme Toplantısı"na, Niğde'de Yeşilgöcük Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılacak, Patates Araştırma Enstitüsünde incelemelerde bulunacak, AK Parti İl Başkanlığını ve esnafı ziyaret edecek, Grand Otel'de "Sektör Değerlendirme Toplantısı"na katılacak.

(Nevşehir/10.00-11.30/Niğde/14.00-17.00)

4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, JW Marriott Otel'de şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/11.00)

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Erzincan'da AK Parti İl Başkanlığını ve esnafı, Erzurum'da AK Parti İl Başkanlığını, Erzurum Büyükşehir Belediyesini ve esnafı ziyaret edecek, "AK Parti Teşkilatı ile Buluşma" etkinliğine katılacak.

(Erzincan/10.30-11.00/Erzurum/14.30-17.30)

6- Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, AA Ekonomi Masası'na konuk olacak.

(Ankara/11.00)

7- Türkiye İstatistik Kurumu tarafından şubat ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

(Ankara/10.00)

8- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık soruşturması"nda kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 6'sı firari 67 sanığın yargılandığı davada, eski emniyet müdürleri Nazmi Ardıç, Kazım Aksoy ve Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 25 sanığın yargılanmasına, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.30)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta Kasımpaşa-Trabzonspor, Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/Manisa/20.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 24. haftanın son maçında Altay ile Balıkesirspor Baltok karşı karşıya gelecek.

(İzmir/19.00)

3- Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Sırbistan'ın Novi Sad kentinde başlayacak.

Şampiyonanın ilk gününde grekoromen stilde Türkiye adına 55 kiloda Ekrem Öztürk, 63 kiloda Abdullah Toprak, 77 kiloda Serkan Akkoyun, 87 kiloda Ali Cengiz ve 130 kiloda Osman Yıldırım mindere çıkacak.

(Novi Sad/13.30/20.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA