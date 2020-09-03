GÜNDEM ÖZETİ / 4 Eylül 2020 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Törenine katılacak.

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Törenine katılacak.

(Ankara/14.00/16.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Marmaraereğlisi adliye binasının yeni yerine taşınması dolayısıyla düzenlenen törene katılacak, Belediye Başkanlığını ziyaretinin ardından şehir hastanesi inşaatında incelemede bulunacak.

(Tekirdağ/14.30/16.00/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valilik ziyaretinin ardından İl ve Bölge Değerlendirme Toplantılarına başkanlık edecek, incelemelerde bulunacak.

(Diyarbakır/10.00)

2- Muharrem İnce, "Bin Günde Memleket Hareketi"ni Sivas'tan başlatacak.

(Sivas/10.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST roket yarışlarına katılacak.

(Aksaray/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hayrat Botanik Bahçesi'ni ziyaret edecek, Ulusal Çay Konseyi ile toplantı yapacak, afet bölgesinde incelemelerde bulunacak.

(Rize/13.15-16.00)

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 89. İzmir Enternasyonal Fuarı açılış törenine katılacak.

(İzmir/19.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

2- KKTC'de cumhurbaşkanı adayları Yüksek Seçim Kurulu'na adaylık başvurularını yapacak.

(Lefkoşa)

3- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrasında bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Trablus)

4- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.

(Dakar/Ankara)

GÜNCEL

1- Ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutan kararların alındığı Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü, kentte düzenlenecek törenle kutlanacak.

(Sivas/10.00-12.00)

2- Ülke genelinde, vali, kaymakam, belediye başkanı, muhtar ve genel kolluk birimlerinin katılımıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapılacak.

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

4- Giresun'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Giresun)

5- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

6- Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018'de kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cinsel saldırıya uğrayıp öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılandığı davaya Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nin açılışı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılacağı törenle İstinye'de yapılacak.

(İstanbul/10.30)

2- UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 6 Eylül'de deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını, yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(Sivas)

3- Ümit Milli Futbol Takımı 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 7. maçında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Andorra ile karşılaşacak.

(İstanbul/20.30)

4- AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de grup mücadelesi İstanbul, Ankara ve Bursa'da yapılacak maçlarla başlayacak.

5- Turkcell Türkiye 23 Yaş Altı ve Büyükler Atletizm Şampiyonası başlayacak.

(İstanbul/10.30)

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Kaynak: AA