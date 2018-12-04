Gündem Özeti / 4 Aralık 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çin Başbakanı Li Kıçiang ile görüşecek.

(Pekin)

2- CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45/09.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1-TBMM'den

Genel Kurulda, Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi gibi düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/15.00/11.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Genel Merkezi'nde, ihtiyaç sahibi çocuklar ile gönüllü hayırseverleri bir araya getirerek hediye dağıtımına aracı olacak.

(Ankara/17.30)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ukrayna-Türkiye Tarım İş Forumuna katılacak.

(Kiev)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 24. Uluslararası Telekomünikasyon, İnovasyon ve Yüksek Teknolojiler Fuarı'nın (BAKUTEL 2018) açılışına, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Bilgi İletişim Bakanları toplantısına ve Azerbaycan-Rusya-Türkiye-İran dörtlü bakanlar toplantısına iştirak edecek.

(Bakü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayına ilişkin fiyat gelişmeleri raporunu, eylül ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri ile kasım ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

4- TÜİK, ekim ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.

(Brüksel)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

3- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.

(Riyad/Washington/Ankara)

4- Fransa'da akaryakıt zamlarına karşı ülke genelinde düzenlenen protestolar ve yansımaları izleniyor.

(Paris)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) iş birliğiyle düzenlenen, "3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı" ikinci gününde devam edecek.

(İstanbul/10.00)

GÜNCEL

1- Beşiktaş-Bursaspor arasında 10 Aralık 2016'da oynanan maçın ardından terör örgütü PKK tarafından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin 33 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

2- FETÖ davaları

Darbe girişimi gecesi Kara Havacılık Komutanlığındaki olaylara ilişkin 152 sanıklı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davaya, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Voleybolda Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Çin'de başlayacak.

A Grubu'nda VakıfBank, Çin'in Zhejiang, B Grubu'nda ise Eczacıbaşı VitrA, Kazakistan'ın Altay takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Shaoxing/15.00/12.00)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur ilk maçları başlayacak.

Kupanın ilk gününde Sivas Belediyespor-Trabzonspor, Gençlerbirliği-Hatayspor, Nazilli Belediyespor-Göztepe, Antalyaspor-Darıca Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor-Kahramanmaraşspor, Çaykur Rizespor-Balıkesirspor Baltok karşı karşıya gelecek.

(Sivas/13.00/Ankara/Aydın/14.45/Antalya/16.45/18.30/Rize/20.30)

3- Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Galatasaray, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Romanya temsilcisi CSM Targoviste'yi ağırlayacak.

(İstanbul/19.00)

4- Türkiye A Milli Erkek Masa Tenisi Takımı, 2019 Takımlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri A kategorisi 4. Grup'taki son maçında deplasmanda Polonya ile karşılaşacak.

(Varşova/20.00)

5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta Darüşşafaka Tekfen-Galatasaray, Fenerbahçe-Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/18.00/20.15/20.15)

6- Hentbolda Erkekler Süper Lig 6. hafta erteleme maçında Adıyaman Belediyespor, Beşiktaş Mogaz'ı konuk edecek.

(Adıyaman/17.00)

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