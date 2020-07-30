GÜNDEM ÖZETİ / 31 Temmuz 2020 Kurban Bayramı kutlanıyorİslam dünyasında idrak edilen Kurban Bayramı'na ilişkin kutlama ve programlar izleniyor.

6 Nisan 1920

1- Kurban Bayramı kutlanıyor

İslam dünyasında idrak edilen Kurban Bayramı'na ilişkin kutlama ve programlar izleniyor.

2- Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı kılınacak.

Namaza TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazını kıldırıp hutbe irat edecek.

(İstanbul/06.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bayram namazını kılacak, şehit yakınlarını, Kadınhanı ve Akşehir belediyelerini, Dudu Kadın Çarşısı ve Kent Meydanı'nı ziyaret edecek.

(Konya/06.24-16.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1 - Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus)

GÜNCEL

1 - Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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Kaynak: AA