Gündem Özeti / 31 Temmuz 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, bu yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla Sheraton Otel'de düzenlenecek bilgilendirme toplantısında sunum yapacak.

(Ankara/10.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'ni açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- TÜİK, haziran ayı dış ticaret ve turizm istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Rusya'da Suriye konulu 10. Garantörler Toplantısı düzenlenecek.

(Soçi)

2 - Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/ İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılandığı davanın görülmesine İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

Darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, aralarında 3 generalin de bulunduğu 126 sanığın yargılanması İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(İstanbul/11.00)

Darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 151 kişinin yargılandığı davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlenen ve 100 kişinin hayatını kaybettiği çifte intihar saldırısına ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davada sanıklar, esas hakkındaki savunmalarını yapacak.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçları başlayacak.

2- Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı yapılacak.

(İstanbul/14.00)

3- FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, Rusya ile karşılaşacak.

(Ventspils/16.15)

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