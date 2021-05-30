GÜNDEM ÖZETİ / 31 Mayıs 2021
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GÜNDEM ÖZETİ / 31 Mayıs 2021

GÜNDEM ÖZETİ / 31 Mayıs 2021
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyeti ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gidecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyeti ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gidecek.

(Ankara)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferansla toplanacak.

(Ankara/12.00)

EKONOMİ

1- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), çevrim içi olarak "Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu" düzenleyecek.

(İstanbul/12.00)

2- Türkiye Sigorta Birliği (TSB), çevrim içi olarak "Sigorta Haftası 10. Yılı Sigorta Buluşmaları" gerçekleştirecek.

(İstanbul/14.30)

3- TÜİK, Türkiye ekonomisinin bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları ile nisan ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından kabul edilecek, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya gelecek ve ortak basın açıklaması yapacak.

(Atina)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan'da çeşitli demiryolu ve otoyolu projelerinde incelemelerde bulunacak, Fuzuli Havalimanı'nı ziyaret edecek.

(Azerbaycan)

3- İsrail ve Filistinli taraflar arasında yürürlüğe giren ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, özel maçta Gine ile karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.00)

2- FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin kadınlar mücadelesinde İtalya'da 2. hafta maçları başlayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında Kanada ile karşılaşacak.

(Rimini/17.00)

3- Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi'nin play-off final maçları Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak. Kızlarda Çankaya Üniversitesi-BOTAŞ, erkeklerde ise Fenerbahçe Beko-TOFAŞ maçları oynanacak.

(İstanbul/14.00/17.00)

***

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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