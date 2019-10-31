GÜNDEM ÖZETİ / 31 Ekim 2019

31.10.2019 00:02

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katılacak, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah Bin Nasser ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'yı TBMM'de ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/10.00/ TBMM/14.15/17.30 )

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani ve beraberindeki heyet ile makamında görüşecek.

(Ankara/11.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yeni Tasarlanan Öğretmen Önlüklerinin Tanıtım Programına ve 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00/20.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığınca başlatılan Kan Bağışı Kampanyası kapsamında kan verecek.

(Ankara/12.00)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

5- TBMM Genel Kurulunda, Su Ürünleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşülmesine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

6- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM/10.30)

EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Malatya İş Dünyası ile Buluşma" programına katılacak.

(Malatya/10.30)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"na katılacak.

(Ankara/10.00)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye-Belarus Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na katılacak.

(Belarus)

4- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, STM tarafından düzenlenen "Bayrağı Yakala" yarışması ile "8. Asian/Australian Rotorcraft Forum"a katılacak.

(Ankara/09.30/10.30)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), İstanbul Şubesi'nde TCMB Başkanı Murat Uysal'ın sunumuyla "Enflasyon Raporu 2019-IV" ün yayımlanacağı bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/10.30)

6- TCMB, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'ni açıklayacak.

(Ankara/14.00)

7- TÜİK, eylül ayı dış ticaret ve yılın 3'üncü çeyreğine ilişkin (temmuz-eylül dönemi) turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve BM Genel Sekreteri Antonio Guaterres, "6. İstanbul Arabulucuk Konferansı"na katılacak.

(İstanbul/09.00)

2- Suriyeli tarafların katılımıyla Anayasa Komitesi çalışmaları ikinci gününde devam edecek.

(Cenevre)

3- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

(Bağdat)

4- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar takip ediliyor.

(Beyrut)

5- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Ankara)

GÜNCEL

1- TBMM ev sahipliğinde, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu bünyesinde "Somut Olmayan Kültürel Miras ve Turizm Alanında Ortak Mevzuat Geliştirilmesi" konulu çalıştay gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.00)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

3- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

4- Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 18'i tutuklu 58 sanığın yargılanmasına İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

5- FETÖ davaları:

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı 6 maçla sona erecek.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Bayrampaşa'yı, Gaziantep FK, Turgutluspor'u, Yukatel Denizlispor, İçel İdmanyurdu'nu konuk edecek. Demir Grup Sivasspor, Başkent Akademi'yle, MKE Ankaragücü de Kırklarelispor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Kayseri/16.30/Gaziantep/18.30/Denizli/20.30/Ankara/13.45/Kırklareli/14.30)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile deplasmanda karşılaşacak.

(Atina/22.00)

3- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 3. haftasında A Grubu'nda BOTAŞ, Polonya temsilcisi InvestlnTheWest ENEA, B Grubu'nda Beşiktaş TRC İnşaat, Kosova ekibi Mabetex, D Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Rusya temsilcisi WBC Enisey, E Grubu'nda ise Galatasaray, Polonya'nın Artego takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Gorzow/20.00/Priştine/22.00/Krasnoyarsk/15.30/Bydgoszcz/20.00)

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Kaynak: AA