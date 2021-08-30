GÜNDEM ÖZETİ / 31 Ağustos 2021
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GÜNDEM ÖZETİ / 31 Ağustos 2021

GÜNDEM ÖZETİ / 31 Ağustos 2021
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

6 Nisan 1920

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/12.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi ziyaret kapsamında Sırbistan'da temaslarda bulunacak.

(Belgrad)

2- Afganistan'da yabancı güçlerin ülkeden ayrılma sürecinin tamamlanmasına ve güvenlik durumuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bursa Müftülüğü hizmet binası açılış törenine katılacak.

(Bursa/11.00)???????

2- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Arkeoloji ve Etnografya Dergisinin tanıtımı için düzenlenecek törene katılacak.

(Ankara/10.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcuların madalya mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo/03.00/15.25)

2- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na Japonya'da devam edilecek.

Atıcılıkta Ayşegül Pehlivanlar, Aysel Özgan, Muharrem Korhan Yamaç ve Murat Oğuz, atletizmde Büşra Nur Tırıklı ve Oğuz Akbulut, okçulukta Murat Turan ve Bülent Korkmaz mücadele verecek.

Golbol Erkek Milli Takımı ile Masa Tenisi Kadın ve Erkek Milli Takımları çeyrek final maçlarına çıkacak.

(Tokyo/03.00-15.30)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Polonya ile karşı karşıya gelecek.

(Filibe/20.30)

4- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve takımdan bir futbolcu, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 1 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da Karadağ ile yapacakları maç öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

Milli takım son çalışmasını da tesislerde gerçekleştirecek.

(İstanbul/14.00/19.30)

5- A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da yer alacağı FIBA 2023 Dünya Kupası Elemelerinin kura çekimi İsviçre'de yapılacak.

(Mies/13.00)

6- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta ana tablo maçları sürecek.

(New York)

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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