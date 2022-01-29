GÜNDEM ÖZETİ / 30 Ocak 2022

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Böyle Yazıldı Bir Daha Yazılmayacak" belgesel film gala gösterimine katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Esenler İlçesi Üye Katılım Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/13.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivler ziyareti kapsamında, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Male)

2- Portekiz'de halk erken genel seçim için sandık başına gidiyor.

(Madrid)

3- Kuzey İrlanda'nın Londonderry şehrinde, 30 Ocak 1972'de bir gösteri sırasında İngiliz paraşütçü birliğince öldürülen siviller, olayın 50. yılında düzenlenen törenle anılacak.

(Londonderry)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- ING Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta Gaziantep Basketbol-Beşiktaş Icrypex, Semt77 Yalovaspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko ve Büyükçekmece Basketbol-HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Gaziantep/13.00/Yalova/15.30/İstanbul/18.00/20.15)

2- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası OGM Ormanspor-Beşiktaş HDI Sigorta, Nesibe Aydın-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Antalya 07 Basketbol-BOTAŞ maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.00/16.00/Antalya/14.30)

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Fransa'nın Basket Landes takımıyla karşılaşacak.

(Mont de Marsan/17.30)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftası Galatasaray HDI Sigorta-Yeşilyurt, Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı Dynavit, Nilüfer Belediyespor-Bolu Belediyespor maçlarıyla sürecek.

(İstanbul/14.30/18.00/Bursa/15.00)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftası Ziraat Bankkart-Yeni Kızıltepespor maçıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00)

6- TFF 2. Lig gruplarında 23. hafta karşılaşmaları oynanacak; TFF 3. Lig 1. ve 3. Gruplarda 20. hafta maçları yapılacak.

7- Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık, tek erkekler finaliyle sona erecek.

(Melbourne/11.30)

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AA - Güncel