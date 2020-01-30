GÜNDEM ÖZETİ / 30 Ocak 2020

30.01.2020 00:02 | Son Güncelleme: 30.01.2020 00:02

6 Nisan 1920

1- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Elazığ)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayacak Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın (EMİTT 2020) açılış törenine katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- TBMM Genel Kurulunda, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlıkta düzenlenecek "Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kamu Denetçiliği Kurumu ve TÜBİTAK TÜSSİDE arasındaki imza töreninde bulunacak.

(Ankara/10.00)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Orman Şurası Eylem Planı'nın tanıtımına iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

4- Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyon Raporu 2020-I Bilgilendirme Toplantısı"nda konuşacak.

(Ankara/10.30)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

6- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2019 dönemi motorlu kara taşıtları istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan'da temaslarda bulunacak.

(Sofya)

2- ABD Başkanı Donald Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planını açıklamasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tel Aviv/Kudüs)

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsünün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

4- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

5- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Beşiktaş Kulübü, futbol takımının yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta taraftarın önünde imza töreni düzenleyecek.

(İstanbul/19.03)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya temsilcisi ALBA Berlin ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Berlin/21.30)

3- Voleybolda CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında A Grubu'nda Fenerbahçe HDI Sigorta, İtalya temsilcisi Trentino Itas'ı konuk edecek.

(İstanbul/18.00)

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Kaynak: AA