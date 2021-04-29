GÜNDEM ÖZETİ / 30 Nisan 2021
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GÜNDEM ÖZETİ / 30 Nisan 2021

GÜNDEM ÖZETİ / 30 Nisan 2021
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret edecek, ardından proje alanlarını inceleyecek, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret edecek, ardından proje alanlarını inceleyecek, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Tunceli/13.15/14.30/15.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zonguldak Çaycuma Havalimanı'nda basın açıklaması yapacak, Bartın Valiliği'ni, Belediye Başkanlığı'nı, AK Parti Bartın İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, yapımı devam eden Bartın-Kurucaşile projesi şantiyesinde incelemelerde bulunacak.

(Bartın/10.30-15.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı dış ticaret, ocak-mart dönemi turizm ve şubat ayı katı yakıt istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasından ertelenen OGM Ormanspor-Pınar Karşıyaka ve Beşiktaş Icrypex-HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçları yapılacak.

(Ankara/16.00/İstanbul/18.15)

2- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında Nesibe Aydın, Galatasaray'ı konuk edecek.

(Ankara/15.00)

3- Avrupa Badminton Şampiyonası'nın tek kadınlar çeyrek finalinde milli sporcu Neslihan Yiğit yarı finale kalma mücadelesi verecek.

(Kiev/17.00)

***

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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