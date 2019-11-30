GÜNDEM ÖZETİ / 30 Kasım 2019

30.11.2019 00:02 | Son Güncelleme: 30.11.2019 00:02

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Tokat Tanıtım Günleri'ne, Edirne İpsala'da TANAP-Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni'ne ve Tekirdağspor 52. Yıl Birlik yemeğine katılacak.

(İstanbul/10.00/Edirne/14.00/Tekirdağ/18.30)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrasya Sanayi ve İş Adamları Derneği (ASİAD) Olağan Genel Kuruluna iştirak edecek.

(İstanbul/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, alan incelemelerinde bulunacak, gençlerle buluşma programına iştirak edecek ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Şanlıurfa/10.30/14.30/17.00/18.30)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Yeni Hizmet Binası Açılış Törenine katılacak.

(Adıyaman/12.30)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TED Üniversitesi'nde başlayacak 3. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi'ne iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

4- MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Şişli'de, Maltepe'de ve Sancaktepe'de muhtarlarla bir araya gelecek, esnaf ziyaretinde bulunacak.

(İstanbul/10.30/17.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) - Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Edirne/14.00)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İpsala Gümrük Kapısı'nı ziyaret edecek.

(Edirne/ 12: 15)

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı"nda açılış konuşması yapacak.

(Antalya/10: 00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara)

2- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.

(Bağdat)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyükçekmece'de Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Türkiye Şampiyonası 2019 Optimist ve Lazer yarışlarına katılacak, Sultanbeyli Aşık Veysel Parkı'nın açılışını yapacak.

(İstanbul/11.00/14.00)

2- Türkiye'nin de yer alacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin kura çekimi Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak.

Eleme gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 20 takımla, Mart 2020'de oynanacak UEFA Uluslar Ligi play-off'larında belirlenecek 4 ekibin eşleşeceği kurada 24 takım dörderli 6 gruba bölünecek.

(Bükreş/20.00)

3- Süper Lig'de 13. haftaya Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa, Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü, Göztepe-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/Rize/15.00/Antalya/17.30/İzmir/20.00)

4- TFF 1. Lig'de 13. hafta Keçiörengücü-Altınordu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Osmanlıspor, Adanaspor-Bursaspor karşılaşmalarıyla sürecek.

(Ankara/14.00/Erzurum/16.30/Adana/19.00)

5- Dünya Kick Boks Şampiyonası Antalya'da sona erecek.

(Antalya/11.00)

6- Trabzonspor Kulübünün olağan mali genel kurul toplantısı KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi'nde yapılacak.

(Trabzon/10.00)

7- Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun olağan toplantısı Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.30)

8- ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta Beşiktaş Sompo Sigorta-Sigortam.net İTÜ Basket, Darüşşafaka Tekfen-TOFAŞ, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom, Teksüt Bandırma-Bahçeşehir Koleji müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/17.30/20.00/Balıkesir/15.15)

9- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta Birevim Elazığ İl Özel İdare-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Fenerbahçe Öznur Kablo-Samsun Canik Belediyespor, İzmit Belediyespor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Elazığ/14.00/İstanbul/16.00/Kocaeli/17.00)

10- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk yarısı Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor, Fenerbahçe Opet-Karayolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Atlasglobal Yeşilyurt arasında oynanacak 11. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/19.00/Aydın/15.00)

11- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftası İnegöl Belediyespor-Halkbank müsabakasıyla başlayacak.

(Bursa/16.00)

12- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 8. haftaya 3 maçla başlanacak.

13- TFF 2. Lig'de 15. hafta tek, TFF 3. Lig'de ise 15. hafta 6 müsabakayla başlayacak.

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Kaynak: AA