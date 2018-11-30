Gündem Özeti / 30 Kasım 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi için Arjantin'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" temalı özel oturuma katılacak.

Zirve kapsamında liderlerin resmi karşılanması töreninde ve G20 aile fotoğrafında hazır bulunacak Erdoğan, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin konuşma yapacağı açılışa da iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanları İlk Sıraya Koymak-Küresel Ekonomi, Çalışma Hayatının Geleceği ve Kadının Güçlendirilmesi" temalı oturuma ve çalışma yemeğine katılacak.

Colon Theatre'daki aile fotoğrafında ve zirve kapsamındaki kültürel etkinlikte yer alacak Erdoğan, G20 Liderler Yemeği'ne iştirak edecek.

(Buenos Aires)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Avusturya Birliğinin 5'inci yıl dayanışma gecesi etkinliğine katılacak.

(Viyana)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Fatih İlçesi Süleymaniye Yenileme Alanı Proje Temel Atma ile İstanbul Sanayi Odası Çevre Ödülü törenlerine iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/15.00)

2- CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübünün düzenlediği "Yerel Yönetim ve Yerel Seçim Stratejileri" konulu konferansa katılacak.

(İstanbul/14.30)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Kurşunluhan'da açılış törenine katılacak, sanayicilerle istişare toplantısı yapacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek.

(Manisa/11.00-17.00-19.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ziyaretlerde bulunacak, "Konya Tarım Zirvesi" ile "81 İlden Gençlerle Genç Çiftçi Zirvesi" programlarına katılacak.

(Konya/09.00-16.00)

3- TÜİK, ekim ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

2- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.

(Riyad/Washington/Ankara)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan dava açılan, aralarında eski Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgen'in de bulunduğu biri tutuklu, 2'si firari, 22 sanığın yargılanmasına 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Adana/10.00)

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında eski Adana İl Emniyet Müdürü Mehmet Avcı'nın da olduğu eski emniyet mensubu 3'ü firari, 7'si tutuklu 36 sanığın yargılanması 11. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülecek.

(Adana/11.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Gazeteci Bedir Acar'ın yönetiminde Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Sanatın Ustaları Konuşuyor" programının konuğu Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt olacak.

(İstanbul/19.30)

SPOR

1- Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2. tur gruplarında 3. hafta müsabakaları sona erecek.

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Baskonia'yı Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak, Fenerbahçe ise aynı ülkeden Barcelona Lassa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30/Barselona/23.00)

3- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2019 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde Makedonya'nın ev sahipliği yaptığı 4. Grup'taki ilk maçında İzlanda ile karşılaşacak.

(Üsküp/22.00)

4- Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü, Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor müsabakalarıyla başlayacak.

(Rize/Konya/20.00)

5- Spor Toto 1. Lig'de 14. haftanın ilk maçında Adanaspor ile Hatayspor, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

(Adana/19.00)

6- Voleybol Efeler Ligi'nde 8. haftanın ilk maçında Tokat Belediye Plevne ile İnegöl Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Tokat/18.00)

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