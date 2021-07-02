GÜNDEM ÖZETİ / 3 Temmuz 2021

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret ederek Mini Mardin Projesi, otopark projesi, eski Mardin Tarihi Çarşı restorasyonu, Ensar ve Saraçoğlu Mahalleleri kentsel dönüşüm, eski Bayındırlık Lojmanları yıkım, Artuklu Millet Bahçesi...

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret ederek Mini Mardin Projesi, otopark projesi, eski Mardin Tarihi Çarşı restorasyonu, Ensar ve Saraçoğlu Mahalleleri kentsel dönüşüm, eski Bayındırlık Lojmanları yıkım, Artuklu Millet Bahçesi alanlarında incelemelerde bulunacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Mardin/09.30-14.00)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, toplu açılış törenine katılacak, Gölhisar Belediyesini ziyaret edecek, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak.

(Burdur/14.00/16.00/19.00)

3- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Şen ve Hamza Dağ, İstanbul İl Başkanlığında düzenlenecek İl AR-GE ve Eğitim Başkanları Çalışma Kampı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ve orman sektör temsilcileriyle bir araya gelerek ziyaretlerde bulunacak.

(Kastamonu/08.30-13.45)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Denizcilik Zirvesi kapanış oturumuna katılacak.

(İstanbul/14.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir yatırımları protokol imza törenine katılacak, Alsancak Stadyumu'nda incelemede bulunacak, Karşıyaka Spor Kulübünü ziyaret edecek.

(İzmir/15.30/17.00/18.00)

2- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) çeyrek final mücadelesi Çekya-Danimarka ve Ukrayna-İngiltere maçlarıyla tamamlanacak.

(Bakü/19.00/Roma/22.00)

3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a 3. tur maçlarıyla devam edilecek.

(Londra)

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Kaynak: Anadolu Ajansı