GÜNDEM ÖZETİ / 3 Şubat 2021

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tanzanya Darüsselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu'nu kabul edecek, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile görüşecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tanzanya Darüsselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu'nu kabul edecek, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile görüşecek.

(TBMM/14.00/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans aracılığıyla toplanacak.

(Ankara/17.00)

2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benko tarafından askeri törenle karşılanacak. İki bakan baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek.

(Budapeşte)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Valiliği, Belediye Başkanlığını ve Gaziantep Üniversitesini ziyaret edecek, partisinin il kongresine katılacak, sivil toplum örgütü temsilcileriyle istişare toplantısında bir araya gelecek.

(Gaziantep/10.00-18.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin 7. olağan il kongresine katılacak.

(Artvin/13.00)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin il kongresine iştirak edecek.

(Iğdır/12.30)

6- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca başkanlığındaki 30 milletvekilinden oluşan heyet, basın toplantısı düzenleyecek, esnaf, çiftçi, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlarla buluşacak.

(Afyonkarahisar/11.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Bilecik 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak, Valiliği, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret edecek, Oba Kent Projesi ve Söğüt Maden Saha Gezisi yapacak.

(Bilecik/12.00-17.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜKRKBESD) 2020 Yılı Sektör Raporu Lansman Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/11.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, avro cinsi devlet tahvili ile avro cinsi kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.

(Ankara)

4 - TÜİK, ocak ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Myanmar'daki askeri darbe ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- İzmir'deki sağanak ve su baskınlarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İzmir)

2- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davaya sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarının alınmasıyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Bilecik 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak, Valiliği ve Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret edecek, Söğüt Tematik Gençlik Kampı projesiyle ilgili saha gezisi yapacak. Söğüt Maden Sahası'nı gezecek Bakan Kasapoğlu, Pazaryeri Gençlik Merkezi'nin açılışına katılacak.

(Bilecik/12.00-17.00)

2- Süper Lig'in 23. haftasına Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fatih Karagümrük-Gaziantep, Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği ve Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/13.30/İstanbul/Kayseri/16.00/Konya/Antalya/19.00)

3- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 21. hafta; Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 19. hafta maçları yapılacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasından ertelenen Aliağa Petkimspor-Darüşşafaka Tekfen maçı oynanacak.

(İzmir/17.00)

5- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. etap mücadelesinde VakıfBank, Fransa'nın ASPTT, D Grubu 2. etap müsabakasında Eczacıbaşı VitrA, Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımıyla karşılaşacak.

(Lodz/Kaliningrad/20.00)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 18. haftadan ertelenen Ziraat Bankkart-Arkas Spor ve Fenerbahçe HDI Sigorta-Tokat Belediye Plevne, 19. haftadan ertelenen Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Afyon Belediye Yüntaş ve 22. haftadan ertelenen İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto karşılaşmaları yapılacak.

(Ankara/İstanbul/13.00/Ankara/15.00/İstanbul/19.00/14.00)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasından ertelenen tek maç yapılacak; Kadınlar Süper Lig'in 13. haftası 1 maçla başlayacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı