GÜNDEM ÖZETİ / 3 Nisan 2021
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GÜNDEM ÖZETİ / 3 Nisan 2021

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel
GÜNDEM ÖZETİ / 3 Nisan 2021

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yüksekova ilçesi ile kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yüksekova ilçesi ile kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Hakkari/12.20/15.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Metrosu İlk Ray Kaynağı Töreni'ne katılacak ve Pendik Belediyesini ziyaret edecek.

(İstanbul/12.00-13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 32. hafta mücadelesi, Hes Kablo Kayserispor-Göztepe, Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor, Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük ve Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçlarıyla başlayacak.

(Kayseri/13.30/Sivas/Rize/16.00/Hatay/19.00)

2- TFF 1. Lig'in 28. haftası, Tuzlaspor-Yılport Samsunspor, GZT Giresunspor-İstanbulspor, Ankaraspor-Akhisarspor ve Adana Demirspor-Ankara Keçiörengücü maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.30/Giresun/Ankara/16.00/Adana/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası, Empera Halı Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka Tekfen, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Türk Telekom ve OGM Ormanspor-Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla başlayacak.

(Gaziantep/15.15/Muğla/17.30/Ankara/20.00)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Galatasaray, Nesibe Aydın'ı konuk edecek.

(İstanbul/17.00)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde, Spor Toto ile Halkbank arasında play-off 5-6'ncılık etabının ikinci maçı oynanacak.

(Ankara/15.00)

6- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 20. haftanın 4 maçı yapılacak.

7- Halter Kadın ve Erkek Milli takımlarının da mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası, Rusya'da başlayacak. Şampiyonanın ilk gününde kadınlar 45 ve 49 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak.

(Moskova/17.00)

8- Judoda milli sporcuların da mücadele edeceği Antalya Grand Slam müsabakaları sona erecek. Kadınlarda 78 ve +78, erkeklerde 90, 100 ve +100 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak.

(Antalya/17.00)

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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