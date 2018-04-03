Gündem Özeti / 3 Nisan 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.30/10.30)

2- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Arnavutluk Diaspora Bakanı Pandeli Majko'yu Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

(Ankara/10.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Bakanlıkta düzenlenecek alt işveren işçilerinin kamuda istihdamı hakkında bilgilendirme toplantısına katılacak.

(Ankara/12.30)

3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz,12 eğitim tesisinin toplu açılış törenine katılacak, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesini ziyaret edecek ve çeşitli temaslarda bulunacak.

(Karabük/15.00-17.45)

4- TBMM'den

TBMM Genel Kurulunda, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, TBMM Madde Bağımlılığını Araştırma Komisyonu toplantısına katılacak.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kanunu'nda değişiklik öngören tasarının görüşmeleri devam edecek.

(TBMM/15.00/15.00/15.30)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TÜSİAD Konferans Salonu'nda "Sıçrama Yapan Şirketler Programı"na iştirak edecek.

(İstanbul/09.30)

2- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Anadolu İzlenimleri Dergisi'nin düzenlediği "2. Tarıma Hizmet Ödülleri" programına katılacak.

(Ankara/19.00)

3- TÜİK, mart ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Japonya Afet Yönetiminden Sorumlu Devlet Bakanı Hachiro Okonogi ve Yaşlı Bakımından Sorumlu Devlet Bakanı Masaji Matsuyama ile görüşecek.

(Tokyo)

2- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Adalet Bakanı Fikret Memmedov, Başsavcı Zakir Garalov ve İçişleri Bakanı Ramil Usubov'la görüşecek.

(Bakü)

3- Birleşmiş Milletler (BM), İsviçre ve İsveç'in ortak girişimiyle Yemen'deki insani krize yönelik uluslararası üst düzey yardım konferansı düzenlenecek, konferansın ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres basın toplantısı yapacak.

(Cenevre)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 158 sanığın yargılandığı dava, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

Darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Darbe girişimine ilişkin 14 tutuklu sanığın yargılandığı İstanbul'daki "ana darbe" davasına devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

Darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı Gişeleri'nde meydana gelen olaylarla ilgili 65 sanığın yargılandığı dava, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde sürecek.

(İstanbul/10.00)

Darbe girişimi sırasında Samandıra Gişeleri'nde yaşanan olaylara ilişkin 22 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

Darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetler ve eylemlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin aralarında 3 generalin de bulunduğu 116'sı tutuklu, biri firari 122 sanığın yargılandığı dava sürecek.

(İstanbul/10.00)

Bursa'da darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 15 Temmuz gecesi gözaltına alınan ilk isim olan, çantasında "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanı ele geçirilen eski Bursa Jandarma Alay Komutanı Albay Yurdakul Akkuş ile 15 sanığın yargılandığı davanın görülmesine 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Bursa/10.00)

Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 51'i tutuklu, 12'si firari 86 sanığın 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı dava sürecek.

(Kocaeli/09.00)

Siirt'te darbe girişimi sırasında Valiliği abluka altına almaya çalışan, aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 88'i tutuklu 332 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

(Siirt/09.00)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu, Juventus Real Madrid ve Sevilla-Bayern Münih maçlarıyla başlayacak.

(Torino/Sevilla/21.45)

2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Banvit, deplasmanda Fransa'nın Monaco takımıyla karşılaşacak.

(Monako/21.30)

3- Voleybol Kadınlar CEV Kupası finali ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, Belarus'un Minchanka takımına konuk olacak.

(Minsk/19.30)

4- Voleybol Erkekler CEV Kupası finali ilk maçında Ziraat Bankası, Rusya'nın Belogorie takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Belgorod/19.00)

5- Voleybol Efeler Ligi play-off finali ikinci maçında Arkas Spor ile Halkbank karşılaşacak.

(İzmir/19.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.