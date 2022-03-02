GÜNDEM ÖZETİ / 3 Mart 2022

ANKARA (AA) - 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "7 İklim 7 Coğrafyada Bizim Yunus'a Vefa Sergisi ve Yunus Emre Sempozyumu"na katılacak.

(TBMM/10.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Memur-Sen Akut Ekibinin Tanıtım Lansmanı ve Akreditasyon Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gökçen Seven Kızılay Anaokulunun açılışına katılacak, Valiliği ziyaret edecek.

(Edirne/11.00/12.30)

3- TBMM'den

MHP Meclis Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

Genel Kurulda, Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

(TBMM/10.45/14.00/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Aluexpo Fuarı ve 10. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu'nun açılış töreni ile Çekmeköy Belediyesinin 100. Yıl Marşı Yarışması programına katılacak.

(İstanbul/11.00/20.00)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Büyükelçiler Konferansı ile Türkiye - Macaristan 3. Go Africa İş Forumu'na katılacak, Macaristan İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Laszlo Palkovics ile görüşecek, Türk Konseyi üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bir araya gelecek.

(Budapeşte)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, şubat ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Kiev/Moskova/Ankara)

2- Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 49'uncu oturumu, dördüncü gününde yüksek düzeyli konuşmalarla devam edecek.

Konseyde, "Rusya'nın saldırganlığından kaynaklanan Ukrayna'daki insan haklarının durumuna" ilişkin acil toplantı yapılacak.

(Cenevre)

3- Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzoyev, beraberindeki heyetle birlikte resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan'a gidecek.

(İslamabad)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek, Ali Ulvi Kurucu'yu anma programı ve Çatalzeytin Türbe Camisi'nin açılışına katılacak, üniversite öğrencileriyle buluşacak.

(Kastamonu/10.00-18.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final turu Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK maçıyla tamamlanacak.

(Antalya/20.30)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasındaki derbide Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30)

3- Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, 10. hafta erteleme maçında İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla karşılaşacak.

(Bologna/22.30)

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AA - Güncel