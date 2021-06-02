GÜNDEM ÖZETİ / 3 Haziran 2021

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karabağ köyünde çilek hasadına ve Büyükşehir Belediyesi toplu açılış törenine katılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karabağ köyünde çilek hasadına ve Büyükşehir Belediyesi toplu açılış törenine katılacak. Büyükşehir Belediyesi, Ada Camping ve Ada Modern Sanat Galerisi'ni ziyaret edecek Kılıçdaroğlu, kanaat önderleri, muhtarlar ve turizm sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Aydın/07.00-19.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Avrupa Yeşil Mutabakatı Web Semineri, Tarihi Kent Merkezi Hava Kalitesi İyileştirme Projesi Doğalgaz Dönüşüm Programı, Kültür Park Amfi Tiyatro'da Çevre Projeleri Lansmanı ve Meram Evliya Çelebi Parkı'nda vatandaşlarla bisiklet turuna katılacak, bilim merkezini ziyaret edecek.

(Konya/10.00-17.15)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Safranbolu ve Yenice ilçeleri ile kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Karabük/12.00/13.50/15.15)

3- CHP Ekonomi Masası heyeti, esnaf, sendika, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve oda başkanları ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Ticaret Merkezi'nde bir araya gelecek, esnaf ziyareti yapacak.

(Eskişehir/10.30/14.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans yöntemiyle Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı'na katılacak.

(Ankara/10.30)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile görüşecek, Türkiye-KKTC 11. Dönem Ortak Komite Toplantısı Kapanışı ve Türkiye-KKTC İşbirliği Protokolü'nün imza törenine katılacak.

(Lefkoşa)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı enflasyon verilerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Türkiye ziyareti kapsamında temaslarda bulunacak.

(Hatay)

2- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını Almanya'da sürdüren A Milli Futbol Takımı, özel maçta Moldova ile karşı karşıya gelecek.

(Paderborn/20.00)

2- ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu play-off final serisi başlayacak. Anadolu Efes ilk maçta Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

(İstanbul/17.00)

3- Okçulukta Avrupa Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları kota mücadelesine bireysel ve takım yarışmalarıyla devam edilecek.

(Antalya)

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Kaynak: Anadolu Ajansı