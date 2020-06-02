GÜNDEM ÖZETİ / 3 Haziran 2020
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GÜNDEM ÖZETİ / 3 Haziran 2020

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TÜSİAD'ın "Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası" konulu toplantısına video konferans yöntemiyle katılacak.

GÜNDEM ÖZETİ / 3 Haziran 2020
02.06.2020 23:59 | Son Güncelleme: 02.06.2020 23:59

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TÜSİAD'ın "Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası" konulu toplantısına video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kovid-19 salgınıyla mücadelede etkin rol oynayan yurtlarla ilgili istatistiki bilgileri kamuoyuyla paylaşacak.

(Ankara/11.00)

2- TBMM'den

Genel Kurulda, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi görüşmelerine devam edilecek.

TBMM Adalet Komisyonunda, 2. Yargı Paketi'ni içeren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/14.00/11.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, mayıs ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde süren protesto gösterileri takip ediliyor.

(Minneapolis/Washington/New York)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

***

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Kaynak: AA

Güncel Manşet

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