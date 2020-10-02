GÜNDEM ÖZETİ / 3 Ekim 2020

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin düzenleyeceği Fatih Sultan Mehmet Tablosu Lansmanı'na katılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin düzenleyeceği Fatih Sultan Mehmet Tablosu Lansmanı'na katılacak.

(İstanbul/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ve çeşitli kurumları ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantısına katılacak, Ulu Camii ve çevresindeki kentsel dönüşüm alanlarında incelemelerde bulunacak.

(Siirt/11.00-18.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Reyhanlı Barajı'nın açılış törenine katılacak.

(Hatay/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor.?

(Bakü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.?

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 4. haftasına Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir-Göztepe ve Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçlarıyla devam edilecek.

(Malatya/13.30/Erzurum/16.00/İstanbul/16.00/19.00)

2- TFF 1. Lig'in 4. haftasında Ankara Keçiörengücü-Altay, Tuzlaspor-Bursaspor, Giresunspor-Beypiliç Boluspor ve Altınordu-Ankaraspor maçları oynanacak.

(Ankara/İstanbul/14.00/Giresun/16.30/İzmir/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun 2. haftasında Gaziantep Basketbol-Pınar Karşıyaka, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka Tekfen-Bahçeşehir Koleji ve TOFAŞ-Büyükçekmece Basketbol maçları yapılacak.

(Gaziantep/13.00/Muğla/15.15/İstanbul/17.30/Bursa/20.00)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu, Birevim Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi, OGM Ormanspor-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Nesibe Aydın-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-BOTAŞ maçlarıyla başlayacak.

(Elazığ/14.00/Ankara/14.00/16.30/Mersin/15.15)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında İlbank-Sarıyer Belediyespor, PTT-Nilüfer Belediyespor, Karayolları-Fenerbahçe Opet, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş, Çan Gençlik Kalespor-Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray HDI Sigorta-Beylikdüzü Voleybol İhtisas ve Türk Hava Yolları-Sistem9 Yeşilyurt maçları oynanacak.

(Ankara/13.00/15.30/18.30/Aydın/15.00/Çanakkale/14.00/İstanbul/13.00/15.00)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2. haftanın 3 maçı oynanacak.

7- 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, 2020 CEV Avrupa Şampiyonası'nda 1. Grup'taki 3. maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

(Podgorica/16.00)

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Kaynak: Anadolu Ajansı