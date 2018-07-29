Gündem Özeti / 29 Temmuz 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Doğu ve Güneydoğulu öğrencilere yönelik "Yazımda Kardeşlik Var" temalı yaz kampının Haliç Kongre Merkezi'ndeki kapanış programına katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- ÖSYM tarafından düzenlenen 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi Sınavlarının 3. oturumu yapılacak.

(10.00)

SPOR

1- 46. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası, Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde sona erecek.

Turnuvanın üçüncü ve son gününde erkekler serbest stilde 61, 70, 79, 92 ve 125, kadınlarda ise 53, 57, 62, 68 ve 76 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak.

(İstanbul/12.00)

2- 18 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda B Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek.

(Ventspils/16.15)

3- Trabzonspor, kulübün kuruluşunun 51. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Medical Park Stadı'nda taraftarıyla buluşacak, Samsunspor ile dostluk maçı yapacak.

(Trabzon/18.30/21.00)

4- Bu yıl 105. kez düzenlenen Fransa Bisiklet Turu, Houilles ile Paris arasındaki 116 kilometrelik 21. etapla sona erecek.

(Houilles/17.20)

5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Macaristan Grand Prix'si, başkent Budapeşte'deki Hungaroring Pisti'nde koşulacak.

(Budapeşte/16.10)

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