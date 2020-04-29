GÜNDEM ÖZETİ / 29 Nisan 2020
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GÜNDEM ÖZETİ / 29 Nisan 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak.

GÜNDEM ÖZETİ / 29 Nisan 2020
29.04.2020 00:02 | Son Güncelleme: 29.04.2020 00:02

6 Nisan 1920

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/16.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, nisan ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Somali Hakkındaki Yüksek Düzeyli Video Konferans Toplantısı"na katılacak.

(Ankara)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

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Kaynak: AA

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