GÜNDEM ÖZETİ / 29 Mayıs 2021

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı, Bahariye ve Masko İstasyonları Hizmete Alım ile Beşiktaş Belediyesi Toplu Açılış törenlerine katılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı, Bahariye ve Masko İstasyonları Hizmete Alım ile Beşiktaş Belediyesi Toplu Açılış törenlerine katılacak. Kılıçdaroğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 29 Mayıs İstanbul'un Fethi Etkinlikleri'ne iştirak edecek.

(İstanbul/12.00/14.30/21.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bayraklı ilçesi Salhane, Manavkuyu ve Mansuroğlu mahallelerinde yapımı devam eden deprem konutları ve çevre düzenleme alanları ile Bayraklı ilçesi rezerv alanlarında konut inşaatı, altyapı ve çevre düzenlemesi alanlarında incelemelerde bulunacak.

(İzmir/10.00/13.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 29 Mayıs İstanbul'un Fethi Etkinlikleri'ne katılacak.

(İstanbul/20.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, enerji koordinasyon toplantısına katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek.

(Denizli/10.30/11.00/11.30/14.45)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'un Fethi Boğaz Yarışı'nın startını verecek, Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları'nın ödül törenine katılacak.

(İstanbul/13.00/18.30)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonu finalinde İngiliz ekipleri Manchester City ile Chelsea, Portekiz'de karşı karşıya gelecek.

(Porto/22.00)

3- İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Okçular Vakfınca düzenlenen 9. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları; geleneksel, makaralı ve olimpik yayda bronz madalya atışlarının ardından altın madalya mücadelesiyle sona erecek. Müsabakaların ardında ödül töreni yapılacak.

(İstanbul/15.00)

4- A Milli Futbol Takımı'nın 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi hazırlık kampı sürüyor.

(Antalya)

5- A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz ile karşılaşacak.

(Minsk/16.00)

6- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nın finalinde Beşiktaş Aygaz ile İzmir Büyükşehir Belediyespor, Porsuk Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Eskişehir/13.30)

7- Almanya'da süren THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda 30 Mayıs Pazar günü yapılacak şampiyonluk maçına çıkacak takımların başantrenör ve oyuncularının katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.

(Köln/13.00)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Işık