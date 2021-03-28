GÜNDEM ÖZETİ / 29 Mart 2021
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GÜNDEM ÖZETİ / 29 Mart 2021

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel
GÜNDEM ÖZETİ / 29 Mart 2021

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TÜGİAD 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi'nin açılış törenine katılacak.

Telefonuna gelen cinsel içerikli fotoğrafların eski patronuna ait olduğunu öğrendi
Telefonuna gelen cinsel içerikli fotoğrafların eski patronuna ait olduğunu öğrendi

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TÜGİAD 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi'nin açılış törenine katılacak.

(İstanbul/12.00/14.00)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, cezaevlerinde kütüphane kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalayacak.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek "1. Su Şurası Lansmanı ve Tamamlanan 363 Tesisin Açılışı" programına katılacak.

(Ankara/13.30)

2- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, video konferans yöntemiyle, Yıldız Teknik Üniversitesi Savunma Sanayi Teknolojileri Topluluğunun düzenlediği Savunma Sanayi Zirvesi'nin açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/11.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Duşanbe)

2- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 3. maçında 30 Mart Salı günü Letonya'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında soruları cevaplayacak. A Milli Takım, maç öncesi son çalışmasını da tesislerde yapacak.

(İstanbul/17.30/18.00)

2- Letonya Teknik Direktörü Dainis Kazakevics ve bir futbolcu, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına katılacak. Letonya, statta yapacağı antrenmanla Türkiye maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

(İstanbul/19.30/20.45)

3- Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü Yukatel Denizlispor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek. Antrenmandan sonra Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.00/14.00)

4- AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de şampiyonun belli olacağı Dörtlü Final başlayacak; yarı finalde Fenerbahçe HDI Sigorta-Spor Toto ve Arkas Spor-Halkbank maçları yapılacak.

(Ankara/15.00/18.00)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde İnegöl Belediyespor ile Altekma arasındaki play-off 7-8'incilik etabının ilk maçı oynanacak.

(Bursa/16.00)

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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