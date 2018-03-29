Gündem Özeti / 29 Mart 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Avrupa Konseyi Denetim Komisyonu raportörleri Marianne Mikko ve Nigel Evans'ı kabul edecek.

(TBMM/11.00)

2- Başbakan Yıldırım'ın Bosna Hersek ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım, başkent Saraybosna'da Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic tarafından resmi törenle karşılanacak.

Bosna Hersek Parlamentosunda yapılacak baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Yıldırım ve Zvizdic, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Yıldırım, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler ve Halklar Meclisleri Başkanlık Divanı üyeleriyle görüşecek ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde düzenlenecek programda akademisyen ve öğrencilerle bir araya gelecek.

(Saraybosna)

3- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneğince düzenlenen "Tuğla ve Kiremit Zirvesi"ne katılacak.

Sarıeroğlu ayrıca Kamu Personel Danışma Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.30/16.00)

2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, UNESCO Türkiye Milli Komisyonunca düzenlenen "Mirasın Rengi ve Kokusu: Çiğdem ve Nevruz" sergi, konferans ve resepsiyonuna katılacak.

(Ankara/15.00)

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh'i makamında kabul edecek.

(Ankara/15.30)

4- TBMM'den

Genel Kurulda, Katma Değer Vergisi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun tasarısı üzerinde görüşmeler devam edecek.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün teşkilat ve görevlerine ilişkin kanunda değişiklik öngören yasa tasarısı üzerinde görüşmeler başlayacak.

(TBMM/14.00/11.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 9. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/10.30)

2- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Tarım Sektör Toplantısı'na ve TZOB sertifika törenine katılacak.

(Sakarya/10.00/12.20)

3- TÜİK, Türkiye ekonomisine ilişkin 2017 büyüme verisi ile ocak ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 158 sanığın yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Darbe girişimi sırasında Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığına bağlı tank taburu personelinin katıldığı eylemlere ilişkin 64 kişinin yargılanmasına Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

15 Temmuz sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Örgütün iş dünyası yapılanmasına ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

Darbe girişimi sırasında 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 143 sanığın yargılaması Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonunda sürecek.

(İstanbul/10.00)

FETÖ'ye mensup oldukları iddiasıyla Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında dava açılan 13 sanığın Çağlayan'daki İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

ByLock kullandığı belirlenen ve FETÖ sanığı eski emniyet müdürlerinin eşleri ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 12 sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına Çağlayan'da başlanacak.

(İstanbul/10.00)

FETÖ'nün Konya'daki askeri yapılanmasına ilişkin davada 31 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Konya/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto 2. Medya Çalışanları Basketbol Turnuvası kapsamında gösteri maçında forma giyecek.

(Ankara/19.30)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi 29. hafta maçında Khimki-Fenerbahçe Doğuş ve Anadolu Efes-Barcelona Lassa maçları yapılacak.

(Moskova/18.45/İstanbul/20.45)

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final rövanşında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda İtalya'nın Reyer takımıyla karşılaşacak.

(Venedik/20.00)

4- Hentbol Kadınlar Süper Lig 20. hafta erteleme maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Kastamonu Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(İzmir 19.00)

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