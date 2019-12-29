GÜNDEM ÖZETİ / 29 Aralık 2019

29.12.2019 00:02 | Son Güncelleme: 29.12.2019 00:02

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Muş/12.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar izleniyor.

(Trablus)

2- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları ile Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu ve Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

3- Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısının ardından gelişmeler izleniyor.

(Ankara)

4- Hindistan'da tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Süper Lig'de sezonun ilk yarısı Demir Grup Sivasspor-Göztepe, Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçlarıyla sona erecek.

(Sivas/14.00/Antalya/Gaziantep/16.30/Rize/19.00)

2- TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısı Boluspor-Eskişehirspor, Keçiörengücü-Akhisarspor, İstanbulspor-Adana Demirspor ve Altay-Giresunspor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Bolu/Ankara/14.00/İstanbul/16.30/İzmir/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasına Frutti Extra Bursaspor-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, OGM Ormanspor-Pınar Karşıyaka ve Anadolu Efes-Darüşşafaka Tekfen karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Bursa/13.00/Ankara/15.15/İstanbul/17.30)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftanın son maçında OGM Ormanspor ile Hatay Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Ankara/13.00)

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Kaynak: AA