GÜNDEM ÖZETİ / 29 Ağustos 2021
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GÜNDEM ÖZETİ / 29 Ağustos 2021

GÜNDEM ÖZETİ / 29 Ağustos 2021
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Teslimat ve Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Teslimat ve Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(Tekirdağ/16.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesinin "Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi ve 2021 Yılı Projeleri Temel Atma, Açılış ve Tanıtım Töreni"ne katılacak.

(Ankara/17.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Antalya/18.30)

2- Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen terör saldırılarının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcuların madalya mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo/03.40/13.20)

2- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na Japonya'da devam edilecek. Atletizmde Havva Elmalı, Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci, Mihriban Korkmaz, halterde Sibel Çam, okçulukta Sevgi Yorulmaz ile Karışık Takım Makaralı Yay ekibi ve judoda Raziye Uluçam müsabakaya çıkacak. Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, grup maçında Kolombiya ile karşılaşacak.

(Tokyo/03.00/15.30)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası 8'li final maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek.

(Plovdiv/17.30)

4- Süper Lig'in 3. haftası Kasımpaşa-Galatasaray, Demir Grup Sivasspor-Göztepe, GZT Giresunspor-Trabzonspor, Altay-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/Sivas/19.15/Giresun/İzmir/21.45)

5- TFF 1. Lig'in 3. haftası Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor, Gençlerbirliği-Manisa, Denizlispor-MKE Ankaragücü, İstanbulspor-Altınordu müsabakalarıyla sonlanacak.

(Erzurum/Ankara/19.15/Denizli/İstanbul/21.45)

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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