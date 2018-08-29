Gündem Özeti / 29 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek.

Yıldırım, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov, Başbakan Nevruz Memmedov ve TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov ile görüşecek ve şehitlikleri ziyaret edecek.

(Bakü)

2- CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- 4. Reform Eylem Grubu (REG) Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla yapılacak ve basın toplantısı düzenlenecek.

(Ankara/14.30/16.30)

EKONOMİ

1- TÜİK, temmuz ayı dış ticaret istatistiklerini, ağustos ayı ekonomik güven endeksini ve yılın ikinci çeyreğine ilişkin işgücü girdi endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

SPOR

1- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sırbistan'ın Partizan takımıyla yarın yapacakları UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu rövanş maçıyla ilgili BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Siyah-beyazlılar son çalışmasını tesislerde gerçekleştirecek.

Partizan Teknik Direktörü Zoran Mirkovic, Beşiktaş maçı öncesi Vodafone Park'ta basın toplantısı yapacak. Sırbistan temsilcisi, hazırlıklarını aynı statta antrenmanla bitirecek.

(İstanbul/18.00/18.30/18.30/19.00)

2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur maçları tamamlanacak.

3- UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turunda rövanş maçları tamamlanacak.

4- ABD Açık Tenis Turnuvası'nda ana tablo mücadeleleri devam ediyor.

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