GÜNDEM ÖZETİ / 28 Nisan 2020 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Türk Konseyi Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılacak.

6 Nisan 1920

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Türk Konseyi Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (539 gün) vadeli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesi ile 6 ay vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

2- Konya'da parkta sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

(Konya/10.00)

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Kaynak: AA