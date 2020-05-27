GÜNDEM ÖZETİ / 28 Mayıs 2020 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin yeniden başlatılması dolayısıyla Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Treni'nin, gardan uğurlanması törenine katılacak.

6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin yeniden başlatılması dolayısıyla Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Treni'nin, gardan uğurlanması törenine katılacak.

(Ankara/07.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00 )

3- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı ekonomik güven endeksi ile 2020 yılı bitkisel üretim 1. tahminini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

SPOR

1- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, federasyonun Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

(İstanbul/11.00)

2- İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 8. Fetih Kupası okçuluk yarışmaları, sıralama ve bireysel eleme atışlarıyla Okçular Vakfı Tesisleri'nde başlayacak.

(İstanbul/08.30)

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Kaynak: AA