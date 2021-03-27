GÜNDEM ÖZETİ / 28 Mart 2021

Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne B, C, D, F, I ve J gruplarında yapılacak maçlarla devam edilecek.

2- 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki üçüncü maçında 30 Mart Salı günü İstanbul'da Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklarına başlayacak.

(İstanbul/18.00)

3- Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 24. haftadan ertelenen Zonguldak Kömürspor-Sancaktepe maçı yapılacak.

(Zonguldak/14.00)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftası Türk Telekom-Beşiktaş Icrypex, Darüşşafaka Tekfen-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray ve HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.00/İstanbul/15.15/20.00/Afyonkarahisar/17.30)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serisine Galatasaray-BOTAŞ ve Nesibe Aydın-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ilk maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/14.00/Ankara/17.30)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun 5-8'incilik mücadelesi Sistem9 Yeşilyurt-Nilüfer Belediyespor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta ilk maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/Aydın/15.00)

7- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 18. hafta karşılaşmaları oynanacak.

8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonunun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'si yapılacak.

(Bahreyn/18.00)

9- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonu Katar Grand Prix'siyle başlayacak.

(Doha/20.00)

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Kaynak: Anadolu Ajansı