Gündem Özeti / 28 Mart 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu tarafından "Birinci Meclis, Gazilik ve Şehitlik Ruhu" temasıyla düzenlenen "Meclis Sohbetleri"ne katılacak.

(TBMM/20.00)

2-Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Pasaport ve Sürücü Belgelerine İlişkin İş ve İşlemlerin Devir Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gezici Kütüphane Araçlarının İllere Teslim Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.30)

3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, ziyaretler gerçekleştirecek.

(Van/11.00/11.30/13.00/14.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonlarında FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görülmeye devam eden davaları takip edecek ve basın açıklaması yapacak.

(Ankara/10.00)

5- TBMM Genel Kurulunda, Katma Değer Vergisi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa tasarısı görüşülecek.

(TBMM/14.00)

6- Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Marble Uluslararası Mermer, Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na katılacak.

(İzmir/17.00)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Akreditasyon Sertifikası Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/16.00)

3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara Oteli'nde, Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği Genel Kurulu ve Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(İstanbul/10.00 )

5- TÜİK, 2017 yılı canlı hayvan ve hayvansal ürün fiyatları ve üretim değeri ile geçen yılın ikinci yarısındaki elektrik ve doğalgaz fiyatlarına ilişkin haber bültenlerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 20'si tutuklu 86 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 158 sanığın yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 317 sanıklı davaya Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığına bağlı tank taburu personelinin katıldığı eylemlere ilişkin 64 kişinin yargılanmasına Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Sakarya'da darbe girişimine ilişkin davada, 86'sı tutuklu 222 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Sakarya/10.00)

Konya'da 161'i tutuklu 478 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY çatı davası görülmeye devam edecek.

(Konya/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sporun Devleri Buluşuyor" ödül törenine katılacak.

(Ankara/19.30)

2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Banvit, Fransa'nın Monaco takımını konuk edecek.

(Balıkesir/19.30)

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final rövanşında Galatasaray, deplasmanda İspanya'nın Perfumerias Avenida takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Salamanca/21.30)

4- Vestel Venus Sultanlar Ligi klasman etabında Bursa Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor ve Halkbank-Beşiktaş karşılaşmaları gerçekleştirilecek.

(Bursa/17.30/Ankara/18.00)

5- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final ikinci maçları yapılacak.

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig 19. hafta erteleme maçında Mudanya Belediyespor ile Eskişehir Şehir Koleji, 20. hafta erteleme maçında ise Ardeşen Gençlik ile Zağnosspor karşı karşıya gelecek.

(Bursa/15.00/Rize/17.00)

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