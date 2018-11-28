Gündem Özeti / 28 Kasım 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 34. toplantısına katılan üye ülke heyet başkanları onuruna akşam yemeği verecek.

(İstanbul/20.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adalet Bakanlığı ile Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türk İdare Dergisinin 90. Yılı" Sempozyumu'na iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Beyoğlu Hezarfen Anaokulları Merkezi açılış törenine, İstanbul Sanayi Odasının aylık olağan toplantısına ve Palas Hotel'de düzenlenecek Beyoğlu Sohbetleri'ne katılacak.

(İstanbul/13.00/15.00/19.00)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak.

(Ankara/11.00)

5- TBMM'den

TBMM Genel Kurulunda, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/14.00)

TBMM KİT Komisyonunda, İller Bankası Anonim Şirketi ile Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün hesapları ele alınacak.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi Polipropilen Tesisi Yatırımı İmza Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.30)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Toplantısı çerçevesinde düzenlenen "Ticaretin Kolaylaştırılması: İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerde Gümrüklerde Risk Yönetiminin İyileştirilmesi" oturumuna iştirak edecek.

(İstanbul/14.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TÜİK, 2017 yılı Ar-Ge faaliyetleri araştırması sonuçları ile eylül ayı katı yakıtlar istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

5- Ankara Sanayi Odası kasım ayı meclis toplantısı yapılacak.

(Ankara/09.45)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Kazakistan'da Suriye konulu 11. Astana toplantısı hazırlık görüşmeleri yapılacak.

(Astana)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

3- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.

(Riyad/Washington/Ankara)

4- Ukrayna ile Rusya arasında Azak Denizi'nde yaşanan gerginlik izleniyor.

(Kiev/Moskova)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 14'ü eski polis 114 sanığın yargılanmasına, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.30)

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı dava, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta A, B, C ve D gruplarında yapılacak maçlarla tamamlanacak.

D Grubu'nda yer alan Galatasaray, deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak.

(Moskova/20.55)

2- UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda 5. hafta maçları öncesi Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, müsabakaların oynanacağı kentlerde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/17.30/Sarpsborg/21.00/Krasnodar/17.00)

3- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında B Grubu'nda Fenerbahçe, Rusya temsilcisi Dinamo Kursk ile deplasmanda karşılaşacak.

(Kursk/19.00)

4- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası'nın 4. haftasında B Grubu'nda Galatasaray, Yunanistan ekibi Niki Lefkada ile deplasmanda karşılaşacak. D Grubu'nda ise iki Türk takımı OGM Ormanspor ile Mersin Büyükşehir Belediyespor, M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Lefkada/19.00/Ankara/16.00)

5- Voleybolda Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Galatasaray, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Hırvatistan temsilcisi Mladost ile karşılaşacak.

(İstanbul/19.00)

6- Voleybolda Erkekler Avrupa Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında iki Türk takımı Ziraat Bankası ile Maliye Piyango, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/19.00)

7- Voleybolda Kadınlar Avrupa Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında iki Türk takımı Beşiktaş ile Aydın Büyükşehir Belediyespor, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/14.00)

8- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 7. haftası Eczacıbaşı VitrA-Karayolları maçıyla başlayacak.

(İstanbul/16.00)

9- Hentbolda Erkekler Süper Lig 8. hafta erteleme maçında Adıyaman Belediyespor ile Göztepe karşılaşacak.

(Adıyaman/14.00)

10- Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında yarıda kalan Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor müsabakasına, Balıkesir Atatürk Stadı'nda 46. dakikadan devam edilecek.

(Balıkesir/19.00)

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