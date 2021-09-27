GÜNDEM ÖZETİ / 28 Eylül 2021

ANKARA (AA) - 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 10. Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.

(Türkistan)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bozüyük Belediyesini ve sanayi esnafını ziyaret edecek, muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek, Bilecik Belediyesi ve esnaf ziyaretinin ardından Bilecik Belediyesinin Toplu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Bilecik/10.30-16.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Didim Polis Moral Eğitim Merkezi'nde Toplumsal Olayları Müzakere Kursu açılış programına katılacak.

(Aydın/09.30)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tuzla'da esnaf, sanayici ve kanaat önderleriyle buluşacak.

(İstanbul/10.00)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Ataşehir ve Ümraniye ilçe başkanlıklarının yönetim kurulu toplantılarına katılacak.

(İstanbul/19.30-20.30)

4- CHP Ekonomi Masası heyeti, "Ticaret, Sanayi Odaları ve Ekonomi Paydaşları" ile bir araya gelecek, esnafı, Ereğli Demir-Çelik AŞ'yi ziyaret edecek, Çaycuma, Ereğli, Batı Karadeniz ve Alaplı ticaret odaları ile toplantı yapacak. Parti Sözcüsü ve Ekonomi Masası Başkanı Faik Öztrak, basın toplantısı düzenleyecek.

(Zonguldak/10.30-16.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bitkisel Gıdalar Araştırma Merkezi'nin açılışına katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye-Fransa Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi 6. Dönem Toplantısı'na ve JETCO Protokolü İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/12.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı uluslararası hizmet ticareti istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 2. hafta mücadelesi başlayacak; Beşiktaş, C Grubu'nda deplasmanda Hollanda'nın Ajax takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Amsterdam/19.45)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu mücadelesi başlayacak; ilk gün 6 maç yapılacak.

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri ilk maçında Elazığ İl Özel İdare, Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Elazığ/18.30)

4- AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar'da grup maçları Bursa, İzmir ve Ankara'da başlayacak.

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AA - Son Dakika Haberleri