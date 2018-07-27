Gündem Özeti / 27 Temmuz 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Güney Afrika'da

Başkan Erdoğan, BRICS Outreach Çalışma Toplantısı'na ve BRICS öğle yemeğine iştirak edecek.

BRICS Zirvesi'ne katılım sağlayan liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek olan Başkan Erdoğan, Hyatt Regency Otel'de Güney Afrika Cumhuriyeti'nin önde gelen iş adamlarıyla akşam yemeğinde buluşacak.

(Johannesburg)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçi?leri Bakanı Süleyman Soylu, Temel Trafik Eğitimi ve Kaza İnceleme Eğitimi Sertifika Töreni'ne katılacak.

(Kırıkkale/10.00)?

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, turizm sektörü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile toplantıda bir araya gelecek ve İbradı Sarı Hacılar köyüne ziyarette bulunacak.

(Antalya/09.00/15.30)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, G20 Tarım Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.

(Arjantin)

2- İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, AA Finans Masası'na konuk olacak.

(İstanbul/10.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TÜİK, 2017 yılı hanehalkı tüketim harcamaları ile bu yılın mayıs ayına ilişkin katı yakıtlar istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Gazze sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında 18. cuma gösterileri takip edilecek.

(Gazze)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum izleniyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, valilik ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne ziyarette bulunacak, Merkez Sahil Camisi'nde hutbe irat edecek.

(Rize/09.15/12.30)

2- FETÖ davaları

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis, 48'i tutuklu 117 sanığın yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

Darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, aralarında 3 generalin de bulunduğu 1'i başka suçtan olmak üzere 121'i tutuklu, 1'i firari 126 sanığın yargılanması, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürecek.

(İstanbul/10.00)

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin 86'sı tutuklu 222 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Sakarya/ 09.00)

SPOR

1- Yaşar Doğu Uluslararası Güreş Turnuvası, İstanbul'da başlayacak.

(İstanbul/16.00)

2- Fransa Bisiklet Turu, 19. etapla devam edecek.

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