Gündem Özeti / 27 Ocak 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisince düzenlenen Bilgi ve İletişim Teknolojileri Zirvesi'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ve yansımaları takip ediliyor.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Valilik, Belediye, BYEGM Basın Merkezini, Çalık Camisi'ni, taziye evini, esnafı ve hastanedeki yaralıları ziyaret edecek.

(Kilis/10.30/11.30/12.00/12.45/13.30/15.00)

2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Merkezefendi ilçe kongresine katılacak, valiliği ziyaret edecek.

(Denizli/14.00-16.00)

3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tuzla Hastanesi ve Okan Üniversitesi Hastanesi Acıbadem Polikliniği açılış törenine katılacak.

(İstanbul/13.30 )

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, partisinin il teşkilatı ile kahvaltıda buluşacak, belediyeyi ziyaret edecek, 5. Kadın Kolları Olağan Kongresine iştirak edecek.

(Nevşehir/10.00/12.00/13.00)

5- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin Gençlik Kolları İl Kongresine katılacak.

(Kocaeli/14.00)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Sosyal Politikalarda Gönül Adımları Konya'yı Dinliyoruz programına katılacak, partisinin il başkanlığını ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, "Engelsiz Mekanlar" projesi kapsamında ev ziyaretlerinde bulunacak.

(Konya/09.30-16.30)

EKONOMİ

1- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, TKDK Kırsalda Yatırım Buluşmaları'na iştirak edecek, Muhtarlar Derneği'ni ziyaret edecek.

(Şanlıurfa/11.00/20.00)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Yeni Türkiye Vizyonunda Doğu ve Güneydoğu'nun Kalkınmadaki Rolü" çalıştayına ve "Bölgenin Kalkınma Rolü ve Türkiye Ekonomisine Katkısı" programına katılacak.

(Batman/11.00-14.00)

3- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, MÜSİAD tarafından düzenlenen "Kıtalararası Lojistik Üssü Türkiye" konulu toplantıya katılacak.

(Mersin/10.00)

4- İş dünyası temsilcileri ve sendikaların ağırlıkta olduğu sivil toplum kuruluşları heyeti, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ı ziyaret edecek, şehit TEDAŞ çalışanı Şahin Elitaş'ın evine taziye ziyaretinde bulunacak, Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu'nu ziyaret edecek ve Cilvegözü Sınır Kapısı'nda temaslarda bulunacak.

(Kilis/10.45/Hatay/13.30/15.30/16.15)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Sultani Şiirler Aheng-i Hümayun Gala Gecesi"ne katılacak.

(İstanbul/20.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sabah namazı buluşmaları programına katılacak, ilçe müftüleriyle toplantı yapacak, din görevlileri ile bir araya gelecek ve ziyaretlerde bulunacak.

(Şanlıurfa/06.30/08.30/10.00/14.30)

SPOR

1- Süper Lig'in 19. haftasına, Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor, Göztepe-Kayserispor, Galatasaray-Osmanlıspor maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/13.30/İzmir/16.00/İstanbul/19.00)

2- TFF 1. Lig'in 19. haftasına, Elazığspor-Eskişehirspor, Samsunspor-Grandmedical Manisaspor, MKE Ankaragücü-Altınordu karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Elazığ/13.00/Samsun/Ankara/15.30)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ikinci yarısı, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Eskişehir Basket, Muratbey Uşak-Yeşilgiresun Belediyespor, Beşiktaş Sompo Japan-Trabzonspor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Demir İnşaat Büyükçekmece maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/17.00/Uşak/15.15/Sakarya/20.15)

4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası, Bornova Beckerspor-Fenerbahçe, Beşiktaş-Abdullah Gül Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Galatasaray, BOTAŞ-Adana ASKİ, Yakın Doğu Üniversitesi-Canik Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(İzmir/13.00/İstanbul/13.30/14.00/16.00/Ankara/14.00)

5- Voleybol Efeler Ligi'nin 16. haftası, Ziraat Bankası-Maliye Piyango, Jeopark Kula Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İnegöl Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Afyon Belediyesi Yüntaş-Arkas Spor, Halkbank-Fenerbahçe maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/Manisa/14.00/Bursa/15.30/Afyonkarahisar/Ankara/17.00)

6- Hentbolda Erkekler ve Kadınlar Süper Liglerine 15. hafta maçlarıyla devam edilecek.

7- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 19. hafta maçları başlayacak.

8- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlar finalinde Rumen Simona Halep ile Danimarkalı Caroline Wozniacki karşı karşıya gelecek.

(Melbourne/11.30)

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