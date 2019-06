GÜNDEM ÖZETİ / 27 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Japonya'da

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Mukogawa Kadın Üniversitesinde Fahri Doktora Unvanı tevdi edilecek.

Erdoğan, Osaka Valisi ve Belediye Başkanı tarafından Rihga Royal Hotel'de verilecek Liderler Osaka Kansai Tanıtım Resepsiyonu'na iştirak edecek.

(Osaka)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

Genel Kurulda, ilkokula başlama yaşını 66 aydan 69 aya çıkaran düzenlemenin de bulunduğu kanun teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

Adalet Komisyonunda, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM/14.00/10.30/14.00)

EKONOMİ

1-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- TÜİK, haziran ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılacak.

(Brüksel)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- FETÖ Davaları

Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanması 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanmasına Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Adana/ 10.00)

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski öğretmen 7 sanığın yargılanması Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Adana/ 15.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Mezuniyet Töreni ile Türk ve İslam Eserleri Müzesi Etnografya Bölümü Açılışı'na katılacak.

(İstanbul/14.00/18.00)

SPOR

1- Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası gruplarda 8 maçla başlayacak.

C Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında İtalya ile karşılaşacak.

(Niş/19.30)

2- 2019 Avrupa Oyunları Belarus'un başkenti Minsk'te sürüyor.

3- Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası devam ediyor.

4- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı Norveç-İngiltere maçıyla başlayacak.

(Le Havre/22.00)

5- Mısır'da gerçekleştirilen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda B Grubu'nda Madagaskar-Burundi, C Grubu'nda ise Senegal-Cezayir ve Kenya-Tanzanya maçları yapılacak.

(İskenderiye/17.30/Kahire/20.00/23.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA