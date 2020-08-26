GÜNDEM ÖZETİ / 27 Ağustos 2020
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GÜNDEM ÖZETİ / 27 Ağustos 2020

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Yüksek Konsey Başkanı Halid El-Meşri ile görüşecek, El-Meşri ve beraberindeki heyet onuruna öğle yemeği verecek.

GÜNDEM ÖZETİ / 27 Ağustos 2020
26.08.2020 23:59 | Son Güncelleme: 26.08.2020 23:59

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Yüksek Konsey Başkanı Halid El-Meşri ile görüşecek, El-Meşri ve beraberindeki heyet onuruna öğle yemeği verecek.

(İstanbul)

2- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Albay Reşat Çiğiltepe'nin mezarını ziyaret edecek.

(Ankara/10.00)

3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile CİSCO Network Akademi iş birliğinde düzenlenen mesleki gelişim programına katılacak.

(Ankara/11.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Üsküdar ve Pendik'te esnaf ziyaretinde bulunacak.

(İstanbul/14.00-17.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye Kasaplar, Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ'ı ziyaret edecek.

(Ankara/15.30)

EKONOMİ

1 - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskıy ile bakanlıkta bir araya gelecek.

(Ankara/11.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi Fındık Alım Töreni'ne katılacak, Giresun'dan Manisa'ya bağlanarak Sultani çekirdeksiz üzüm üretiminde sezon açılışını yapacak, üzüm alım fiyatlarını açıklayacak.

(Giresun/10.30)

3- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılı sanayi ve hizmet istatistiklerini paylaşacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova'ya bağlı Gagavuzya Özerk Bölgesi'nde temaslarda bulunacak.

(Komrat)

2- Yunanistan Parlamentosu, Mısır ile imzalanan deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını oylayacak.

(Atina)

3- Avrupa Birliği dışişleri bakanları gayriresmi toplantısı başlayacak.

(Berlin)

4- Almanya Başbakanı Angela Merkel, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelecek.

(Berlin)

5- Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant'ın hüküm duruşması yapılacak.

(Kuala Lumpur/Ankara)

6- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

7- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrasında bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Trablus)

8- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.

(Dakar/Ankara)

GÜNCEL

1- Büyük Taarruz'un 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sinanpaşa ilçesindeki Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde tören düzenlenecek.

(Afyonkarahisar/11.15)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Giresun'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.

4- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/21.00)

2- UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonu 1. eleme turu maçları tamamlanacak.

***

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Kaynak: AA

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