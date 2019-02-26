Gündem Özeti / 26 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplanacak.

(Ankara/11.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/09.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karatay Sanayi ve Eski Sanayi Alanı Dönüşüm Projesi protokol törenine ve Büyük Karapınar Buluşması'na katılacak, Ereğli ve Karapınar çarşı esnafını ziyaret edecek, Karyem'in açılışına ve Ereğli toplu açılış törenine iştirak edecek.

(Konya/10.00-17.30)

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yerel seçim çalışmaları kapsamında AK Parti ve MHP Çankaya İlçe Yönetimleri ile Birlik ve Beraberlik Toplantısı'na katılacak, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfını, Ankara Genç İş Adamları Derneğini (ANGİAD) ziyaret edecek, Dikmen bölgesi kanaat önderleri ve Alevi vatandaşlarla bir araya gelecek.

(Ankara/13.00-19.00)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan'da kanaat önderleriyle buluşacak, esnafı ziyaret edecek, kadın seçmen buluşması ve mitinglere katılacak.

(İstanbul/09.30-19.30)

4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında yapılacak mesleki eğitim iş birliği protokolünün imza törenine iştirak edecek.

(Ankara/10.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kastamonu Valiliğini ziyaret edecek, kentte faaliyet gösteren gaz dağıtım şirketleri ve sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle yemekli toplantıda bir araya gelecek, AK Parti Daday, Araç ve İhsangazi İlçe Seçim bürolarının açılışını yapacak.

(Kastamonu/11.00-17.30)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB'da düzenlenecek Akreditasyon Sertifika Töreni'ne katılacak.

(Ankara/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın ev sahipliğinde bir araya gelecek.

(Lefkoşa)

2- BM İnsan Hakları Konseyinin 40'ıncı oturumu BM Cenevre Ofisi'nde devam edecek.

(Cenevre)

3- Hocalı Katliamı'nın 27. yılı dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlenecek.

(Bakü)

4- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefet arasındaki gerilim, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Caracas)

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 64'ü tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan eski Hakim Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Daire Tetkik Hakimi tutuklu sanığın yargılanması, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Adana/10.00)

FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hapis cezası istemiyle dava açılan ve örgüt mahrem imamlarıyla ardışık ve periyodik arama sistemiyle sabit ve kontörlü hatlardan iletişim kurdukları tespit edilen eski astsubay 18 sanığın yargılanmasına Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Adana/11.00)

Kırıkkale'de, FETÖ/PDY'ye ilişkin Kırıkkale Üniversitesinin akademik personeline yönelik davada 7 tutuksuz zanlının yargılanması, 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edecek.

(Kırıkkale/09.30)

Sakarya'da, FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 9 sağlık çalışanının yargılanması, 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Sakarya/11.30)

Sakarya'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında KHK ile kapatılan Kocaali Eğitim Gönüllüleri Derneği üyesi öğretmen, esnaf ve çiftçiler ile 4 eski emniyet mensubunun da aralarında bulunduğu 43 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Sakarya/14.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Durağan'da Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulunup vatandaşlarla buluşacak, kentte ve Boyabat'ta esnafı ziyaret edecek, Sinop Stadyumu'nun temel atma törenine, Sinop Kültür Merkezi'nde 6 okul spor kulübüne ve amatör spor kulüplerine malzeme dağıtım etkinliğine ve Gençlerle Demokrasi Buluşması'na katılacak.

(Sinop/12.15-18.00)

2- Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nın açılış töreni yapılacak.

(Samsun/16.30)

3- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final rövanşında Ümraniyespor ile Trabzonspor, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

4- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 6. ve son haftasında B Grubu'nda Eczacıbaşı VitrA, Rusya ekibi Dinamo Kazan'ı Burhan Felek Voleybol Salonu'nda, A Grubu'nda VakıfBank, Fransa temsilcisi BEZIERS'i VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek. E Grubu'nda ise Fenerbahçe Opet, Romanya'nın CSM Bükreş takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/17.00/19.00/Bükreş/21.00)

5- Voleybolda Erkekler CEV Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray, Rusya temsilcisi Kuzbass ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Kemerovo/15.00)

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Kaynak: AA