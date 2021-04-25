GÜNDEM ÖZETİ / 26 Nisan 2021
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GÜNDEM ÖZETİ / 26 Nisan 2021

GÜNDEM ÖZETİ / 26 Nisan 2021
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan'ın Savaş Suçları Paneli ile Savaş Suçları Fotoğraf Sergisi'ne katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan'ın Savaş Suçları Paneli ile Savaş Suçları Fotoğraf Sergisi'ne katılacak.

(TBMM/14.00)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜRKPATENT tarafından gerçekleştirilecek "Dünya Fikri Mülkiyet Günü" etkinliğine katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Boğaziçi Üniversitesi ile İş Birliği Protokolü İmza Töreni'nde yer alacak.

(İstanbul/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri, reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve 6 aylık yatırım eğilimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TÜİK, nisan ayına ilişkin "sektörel güven endekslerini" duyuracak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin eski HDP Eş Genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da arasında olduğu 108 sanıklı davanın görülmesine Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde başlanacak.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselecek takımların belirleneceği Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı maçları İzmir'de başlayacak, Edremit Belediyesi Altınoluk-Bolu Belediyespor ve Adam Voleybol-Sigorta Shop Kalecik Belediyespor maçları yapılacak.

(İzmir/13.00/17.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı

85 yaşındaki adamı ellerini bantlayıp canice öldüren 5 kişi tutuklandı
85 yaşındaki adamı ellerini bantlayıp canice öldüren 5 kişi tutuklandı
Son Dakika! Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, görevinden istifa etti
Son Dakika! Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, görevinden istifa etti
Boğaz'da dikkat çeken görüntü! Rus savaş gemisinin mürettebatı dakikalar boyunca gözlerini ayıramadı
Boğaz'da dikkat çeken görüntü! Rus savaş gemisinin mürettebatı dakikalar boyunca gözlerini ayıramadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ruhsar Pekcan Adnan Menderes Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Mete Kalkavan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: GÜNDEM ÖZETİ / 26 Nisan 2021 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 01:07:04. #1.16#

title