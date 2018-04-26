Gündem Özeti / 26 Nisan 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım'ı ve KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ı ayrı ayrı kabul edecek, Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy ile öğle yemeğinde bir araya gelecek.

(Ankara/12.00/15.00/14.00)

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy ve KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ı ayrı ayrı kabul edecek.

(TBMM/11.30/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Uluslararası Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Kız Çocukları Günü" etkinliği ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Mezunları ve Mensupları Derneğince düzenlenen "Yeni Sisteme Doğru Güncel Politika" konferansına iştirak edecek.

(İstanbul/10.30/14.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İstihdam Fuarı'na, bazı hizmet binalarının açılışına, MÜSİAD tarafından gerçekleştirilecek "Endüstri 4.0 ve Çalışma Hayatına Etkileri" konulu programa ve SESOB Mesleki Sınav Merkezi açılışına katılacak.

(Sakarya/11.00/13.30/15.00/16.00)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Mardin'de geçirdiği kaza sonucu şehit olan polis memuru Kubilay Karaman'ın Erzurum'un Yakutiye ilçesinde gerçekleştirilecek cenaze törenine katılacak.

(Erzurum/12.00)

4- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "İleri Teknoloji Okulları Tanıtım Programı"na iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valiliği ziyaret edecek, basın açıklaması yapacak, Malazgirt Meydan Muharebesi ve Sultan Alparslan Uluslararası Sempozyumuna katılacak, esnaf ziyaretinde bulunacak, DSİ tesisleri temel atma merasimi ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtımı, DKMP Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı Projeleri temel atma törenlerine iştirak edecek.

(Muş/09.15-16.30)

6- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı kapsamında Green Park Otel'de, "Türkiye Sağlık Sanayi Zirvesi "ne katılacak.

(Ankara/09.30)

7- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İlaç ve Tıbbi Cihaz Sanayii Zirvesi ile Üniversitelere Yönelik Patent Yarışması'na katılacak.

(Ankara/09.30-14.00)

2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk Eximbank ve İslam Kalkınma Bankası İşbirliğinde düzenlenen İhracat ve Yatırım Zirvesi ile Tümsiad 7. Ticareti Geliştirme Ege Bölge Fuarı açılışına iştirak edecek.

(İzmir/10.00/11.00)

3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Akmecit köyünde "Yem Bitkileri Ekim Projesi' tanıtım toplantısına ve Şanlıurfa Fuar Merkezi'nde "Urfa Tarım Fuarı"na katılacak.

(Şanlıurfa/11.00-14.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılanmasına Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgal edilmesi ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanması, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde sürecek.

(İstanbul/10.00)

FETÖ'nün darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nın işgal edilmeye çalışılması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Alibey Spor Salonu'nda başlanacak.

(İstanbul/10.00)

15 Temmuz öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yapılan toplantı ile kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesine ilişkin 132 sanığın yargılanmasına İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

2- Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında tutuksuz 211 sanık yönünden devam eden "Ergenekon" davası, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görülecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, AA Spor Masası'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi son maçında Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/18.00)

3- UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Arsenal-Atletico Madrid ve Marsilya-Salzburg maçları yapılacak.

(Londra/Marsilya/22.05)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde Zalgiris-Olympiakos, Baskonia-Fenerbahçe Doğuş maçları oynanacak.

(Kaunas/20.00/Vitoria/22.00)

5- TEB BNP Paribas İstanbul Cup, Garanti Koza Park'ta devam ediyor.

(İstanbul)

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