GÜNDEM ÖZETİ / 26 Ekim 2019

26.10.2019 00:02

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kemerburgaz Kent Ormanı ile Kartal'da park açılış törenlerine katılacak.

(İstanbul/11.30/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imara aykırı ve kaçak yapılarla mücadele kapsamında bakanlık bünyesinde görev alacak yeni 1100 imar denetçisinin göreve başlaması programına iştirak edecek.

(Antalya/11.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne katılacak.

(Antalya/19.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği ve Halk Eğitim Merkezini ziyaret edecek, Robotik Kodlama Merkezi açılışına katılacak, AK Parti İl Başkanlığı ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Yozgat/10.45/13.30)

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenecek "MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 15. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı" açılış törenine katılacak.

(Ankara/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00)

2- İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk bölgesinde bağımsızlık yanlısı sivil grupların çağrısıyla gösteri yapılacak.

(Barselona)

3- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar takip ediliyor.

(Beyrut)

4- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Ankara)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ümraniye Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi'nin açılışına katılacak.

(İstanbul/12.00)

2- Süper Lig'de 9. haftaya Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor, Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/15.00/Gaziantep/17.30/İstanbul/20.00)

3- TFF 1. Lig'in 9. haftası Cesar Grup Ümraniyespor-Altınordu, İstanbulspor-Bursaspor, Balıkesirspor-Adanaspor, Altay-Ekol Göz Menemenspor müsabakalarıyla sürüyor.

(İstanbul/14.00/16.30/Balıkesir/16.30/İzmir/19.00)

4- Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/12.30)

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ, Gaziantep Basketbol-Pınar Karşıyaka, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Beşiktaş Sompo Sigorta, Frutti Extra Bursaspor-Anadolu Efes maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/Gaziantep/15.15/Afyonkarahisar/17.30/Bursa/20.00)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası Çankaya Üniversitesi-Birevim Elazığ İl Özel İdare, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-BOTAŞ, Samsun Canik Belediyespor-OGM Ormanspor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Ankara/14.00/Mersin/15.15/Samsun/19.30)

7- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 4. haftası PTT-Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları, Eczacıbaşı VitrA-Beşiktaş, Türk Hava Yolları-Belikdüzü Voleybol İhtisas müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Ankara/Aydın/15.00/İstanbul/16.00/17.30)

8- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2019-2020 sezonu Galatasaray HDI Sigorta-İnegöl Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/14.30)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 4. hafta iki maçla başlayacak.

10- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 10. hafta maçları yapılacak.

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Kaynak: AA